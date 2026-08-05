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АСИ: все регионы РФ включились в работу по улучшению условий для бизнеса

Все регионы России включились в реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая предусматривает сокращение инвестиционно-строительного цикла и улучшение мер поддержки предпринимателей.

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