Сбежала к маме в глушь: Собчак осталась без работы на праздники

Телеведущая поплатилась за скандальную вечеринку. Людмила Нарусова СоцсетиКсения Собчак оказалась в числе звезд, посетивших «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, и тоже была вынуждена извиняться за появление на непотребном мероприятии, хотя вначале делать этого не собиралась.