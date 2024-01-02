Сбежала к маме в глушь: Собчак осталась без работы на праздники

Телеведущая поплатилась за скандальную вечеринку. Людмила Нарусова СоцсетиКсения Собчак оказалась в числе звезд, посетивших «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, и тоже была вынуждена извиняться за появление на непотребном мероприятии, хотя вначале делать этого не собиралась.
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