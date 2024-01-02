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Сбежала к маме в глушь: Собчак осталась без работы на праздники

Сбежала к маме в глушь: Собчак осталась без работы на праздники

Телеведущая поплатилась за скандальную вечеринку. Людмила Нарусова СоцсетиКсения Собчак оказалась в числе звезд, посетивших «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, и тоже была вынуждена извиняться за появление на непотребном мероприятии, хотя вначале делать этого не собиралась.

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Комментарии
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Александр Котов
Сучка
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1 д.
Zoia Goldshtab
Распущенная и кем - то прикрываемая ДУРА!!!!!
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12 час.

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