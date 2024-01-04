Видео: Бойцы «Вагнера» мстят избившим ветерана СВО в Челябинске

Бывшие бойцы ЧВК “Вагнер” пришли во двор дома, где живут подозреваемые в нападении на участников СВО в Челябинске, сообщил бывший пресс-секретарь Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в своем telegram-канале.
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