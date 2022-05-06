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Ракетные войска ВС РФ за сутки уничтожили 207 опорных пунктов ВСУ

Ракетные войска ВС РФ за сутки уничтожили 207 опорных пунктов ВСУ

Федеральное агентство новостей Вооруженные силы России продолжают успешно уничтожать военную инфраструктуру украинской армии в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации киевской власти, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

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