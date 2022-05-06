Ракетные войска ВС РФ за сутки уничтожили 207 опорных пунктов ВСУ

Федеральное агентство новостей Вооруженные силы России продолжают успешно уничтожать военную инфраструктуру украинской армии в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации киевской власти, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Федеральное агентство новостей Вооруженные силы России продолжают успешно уничтожать военную инфраструктуру украинской армии в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации киевской власти, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
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