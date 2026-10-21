Почему тысячи квалифицированных репатриантов в Израиле вынуждены работать не по специальности, а их зарплаты значительно уступают заработкам уроженцев страны? Этот вопрос стал центральным на второй всеизраильской конференции «Олим ле-таасука» («Репатрианты на рынке труда»), приуроченной ко Дню репатриантов (Йом ха-алия) .
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