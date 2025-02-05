Новые правила с 1 марта: полный запрет на использование батарей в домах!

Дмитрий Гурин

Просто если раньше в квитанциях от УК была простая сумма без разъяснений то теперь будут полные раскладки по всей сумме оплаты с коэффициентами, комментариями и ссылками на нормативы и т.д. Чтоб если что то не устраивает, вопрос решался в досудебном порядке. А по чугунякам. Да приходил "заглавный инженер" из управляйки к матери в квартиру в прошлом году требовал чтобы она поменяла радиаторы. Отвалил и очень спешно после того как я остальным жильцам разъяснил насчет этих радиаторов и сколько они сейчас стоят. Хотя вряд ли найдутся дурни которые их будут продавать.