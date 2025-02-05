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Новые правила с 1 марта: полный запрет на использование батарей в домах!

Новые правила с 1 марта: полный запрет на использование батарей в домах!

Новые правила с 1 марта: полный запрет на использование батарей в домах! Ирэн ОрлонскаяС начала марта 2025 года вступят в силу изменения для пользователей центрального отопления, которые призваны повысить прозрачность и эффективность расчетов за отопление.

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Комментарии
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Рамиль Кавеев
а про чугунину что и где? не понял
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12 час.
Дмитрий Гурин
Просто если раньше в квитанциях от УК была простая сумма без разъяснений то теперь будут полные раскладки по всей сумме оплаты с коэффициентами, комментариями и ссылками на нормативы и т.д. Чтоб если что то не устраивает, вопрос решался в досудебном порядке. А по чугунякам.  Да приходил &quot;заглавный инженер&quot; из управляйки к матери в квартиру в прошлом году требовал чтобы она поменяла радиаторы. Отвалил и очень спешно после того как я остальным жильцам разъяснил насчет этих радиаторов и сколько они сейчас стоят. Хотя вряд ли найдутся дурни которые их будут продавать.
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9 час.
Рамиль Кавеев
да у меня на отопление и гвс платёжка мелким шрифтом 2 страницы- куда уж подробней
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9 час.
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