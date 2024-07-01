Техническое состояние маршрутных автобусов проверили в Балашихе

«Технический осмотр» прошел в Балашихе. Мероприятие нацелено на повышение уровня безопасности транспортных средств и соблюдение правил ведения документации юридическими лицами согласно законам Российской Федерации.
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