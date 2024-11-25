Пошутивший про Иисуса комик извинился. «Пожалуйста, не злитесь на меня»

Стендапер Демидов извинился за шутку про Иисуса и алкомаркеты Комик Гурам Демидов извинился за свою шутку про Иисуса, русских и алкомаркеты после того, как на нее обратил внимание журналист телеканала «Спас» Роман Голованов.
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