Пошутивший про Иисуса комик извинился. «Пожалуйста, не злитесь на меня»

Стендапер Демидов извинился за шутку про Иисуса и алкомаркеты Комик Гурам Демидов извинился за свою шутку про Иисуса, русских и алкомаркеты после того, как на нее обратил внимание журналист телеканала «Спас» Роман Голованов.