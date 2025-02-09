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«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой

«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах физической расправой с требованиями отказа от публикаций с упоминанием  одной из национальностей главному редактору информационного агентства «Регнум».

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Ну просто свинство какое-то, опять САМОГО надули! И это почти друг - Алиев
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4 час.
Юрий Белов
Где в Основном Законе СТРАННЫ Конституции РФ (как и в других законах) что либо прописано о каких то там *диаспорах* ? ДАВНО ПОРА С НИМИ КОНЧАТЬ !!!!! Власть с кем ? : за кого и на кого работает - на *диаспоры* или на СВОЙ народ ?
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4 час.
Владимир Балаев
Когда тебе пытаются ударить в спину, нужно стрелять в голову, хотя бы резиновой пулей!  Они просто оборзели от безнаказанности, решив что деньги всё прикроют.  Но, терпению всегда приходит конец, а в нашей традиции, чем мы дольше терпим, тем беспощаднее отвечаем.  Пора это уже усвоить всем, и врагам и &quot;друзьям&quot;!
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1 час.
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