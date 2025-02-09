«Диаспора — зло»: Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз члену СПЧ Марине Ахмедовой

ВН Валерий Николаевич Ну просто свинство какое-то, опять САМОГО надули! И это почти друг - Алиев

Юрий Белов Где в Основном Законе СТРАННЫ Конституции РФ (как и в других законах) что либо прописано о каких то там *диаспорах* ? ДАВНО ПОРА С НИМИ КОНЧАТЬ !!!!! Власть с кем ? : за кого и на кого работает - на *диаспоры* или на СВОЙ народ ?