Завершилось строительство Красноярского водохранилища Красноярское водохранилище, расположенное на реке Енисей, было образовано 18 апреля 1967 года при строительстве Красноярской ГЭС.
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Завершилось строительство Красноярского водохранилища Красноярское водохранилище, расположенное на реке Енисей, было образовано 18 апреля 1967 года при строительстве Красноярской ГЭС.
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