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Российская авиация под покровом ночи уничтожила боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российская авиация под покровом ночи уничтожила боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ночью нанес удар по бронированной технике и боевикам ВСУ в приграничном районе Курской области.

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