Куда ведет забвение истории?

Письмо посла РФ в Люксембурге на тему забвения истории.Также:Для руководства государств НАТО фашистская идеология становится нормой, это опасный путь, который может привести к новой мировой войне (с) спикер Госдумы Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии