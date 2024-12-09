Палата представителей США намерена проголосовать за финансирование проекта в размере 3 миллиардов долларов для замены китайского IT оборудования

На этой неделе Палата представителей Конгресса США будет голосовать по оборонному бюджету на 2025 год, который включает в себя ассигнования в размере 3 миллиардов долларов на замену телекоммуникационного оборудования, ранее приобретенного у компаний Huawei и ZTE.
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