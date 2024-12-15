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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наместников забил «Монреалю» – в пустые ворота. У него 8+10 в 32 играх в сезоне

Форвард «Виннипега» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (4:2).  В активе 32-летнего россиянина стало 18 (8+10) очков в 32 играх в сезоне при полезности «+12».

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