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Власти предлагают увеличить бюджет Читы почти на миллиард

Власти предлагают увеличить бюджет Читы почти на миллиард

Власти Читы предложили увеличить бюджет города почти на один миллиард рублей. об этом во время заседания комитета по бюджетной и налоговой политике Гордумы сообщила глава комитета по финансам Татьяна Зеленская.

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