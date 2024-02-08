Власти предлагают увеличить бюджет Читы почти на миллиард

Власти Читы предложили увеличить бюджет города почти на один миллиард рублей. об этом во время заседания комитета по бюджетной и налоговой политике Гордумы сообщила глава комитета по финансам Татьяна Зеленская.
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