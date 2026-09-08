Жители Доброго просят установить остановочный павильон

Автобус №21С в Добром работает больше года, но на остановке «Улица Юбилейная» до сих пор нет крытого павильона.
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