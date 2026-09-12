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ИА Регнум

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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В столице Украины в ночь на 13 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщили местные СМИ. / Источник: (с) ИА Регнум«В Киеве раздаются взрывы», — говорится в публикации телеканала «Общественное».

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