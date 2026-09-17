Почему вода из раковины уходит медленно: 7 неочевидных причин, которые стоит проверить до вызова сантехника

Знакомая картина: вода в раковине стоит, потом нехотя, с бульканьем, начинает уходить. Вроде бы и труба не забита наглухо, и вантуз ещё способен на кратковременное чудо.
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