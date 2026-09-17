Кухня и дом
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кухня и дом

142 подписчика

Почему вода из раковины уходит медленно: 7 неочевидных причин, которые стоит проверить до вызова сантехника

Почему вода из раковины уходит медленно: 7 неочевидных причин, которые стоит проверить до вызова сантехника

Знакомая картина: вода в раковине стоит, потом нехотя, с бульканьем, начинает уходить. Вроде бы и труба не забита наглухо, и вантуз ещё способен на кратковременное чудо.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым