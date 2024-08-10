Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем физкультурника

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем физкультурника. Он подчеркнул, что в Свердловской области уделяется большое внимание развитию спорта, укреплению приоритетов здорового образа жизни.
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