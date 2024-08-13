В Финляндии произошёл лесопромышленный кризис из-за запрета древесины из России

В Финляндии отмечается лесопромышленный кризис из-за запрета древесины из России, пишет РИА Новости. Как уточняется, по данным Федеральной таможенной службы, экспорт лесоматериалов в нынешние недружественные страны в 2021 году достигал €504 млн.