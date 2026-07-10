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США развернули против Ирана российские ЗРК С-400

США развернули против Ирана российские ЗРК С-400

Турция уже перепродала российские комплексы С-400 ОАЭ или Катару. Об этом пишет издание Hürriyet. В публикации отмечается, что в обмен на это США обещали снять санкции с Анкары и вернуть ее в программу истребителей F-35.

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