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Царьград

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Times отметила отсутствие признаков подготовки России к конфликту с НАТО

Times отметила отсутствие признаков подготовки России к конфликту с НАТО

Британская газета Times сообщила, что высокопоставленный чиновник НАТО не видит признаков подготовки России к нападению на альянс, несмотря на утверждения генсека Марка Рютте о возможной угрозе к 2030 году.

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