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Депутаты Госдумы внесли поправку о запрете использования телефона в школе

Депутаты Госдумы внесли поправку о запрете использования телефона в школе

Школьникам запрещается использовать мобильный телефон даже в образовательных целях. Такую поправку к законопроекту предложили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, пишет РИА Новости.

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