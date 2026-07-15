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Скопинцев, Яцкевич и Гольц вошли в штаб Кудашова в «Автомобилисте»

«Автомобилист» сообщил, что тренерский штаб команды сформирован. В сезоне-2026/27 главному тренеру Алексею Кудашову будут помогать специалист по работе с защитниками Андрей Скопинцев , тренер нападающих Александр Гольц , тренер вратарей Артем Яцкевич, тренеры по ОФП Александр Ахлаткин и Виталий Саленко, а также видеотренеры Артем Ширгазиев и Михаил Демидов.

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