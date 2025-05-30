В Барнауле в 2025 году благоустроят больше дворов, чем планировали

Изначально в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" хотели привести в порядок 15 дворовых территорий, но в итоге их количество увеличили до 27 В Барнауле по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" благоустроят 27 дворов.