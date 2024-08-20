64 студента из Иркутской области участвуют в полуфинале «Большой перемены»

В Красноярске проходит полуфинал V сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов среднего профессионального образования Сибирского федерального округа, в котором участвуют 64 студента из Иркутской области.
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