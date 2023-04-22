Пашинян озвучил причину, по которой Армения не признаёт независимость Карабаха

Глава армянского правительства, отвечая на вопросы членов парламента, предложил им вспомнить о событиях 1996 годаВ минувшую пятницу премьер-министр Никол Пашинян рассказал, почему Армения до сих пор не признала независимость Нагорного Карабаха.