Царьград

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Пашинян озвучил причину, по которой Армения не признаёт независимость Карабаха

Пашинян озвучил причину, по которой Армения не признаёт независимость Карабаха

Глава армянского правительства, отвечая на вопросы членов парламента, предложил им вспомнить о событиях 1996 годаВ минувшую пятницу премьер-министр Никол Пашинян рассказал, почему Армения до сих пор не признала независимость Нагорного Карабаха.

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