Thorax: потребление алкоголя в самолете снижает уровень кислорода в крови

Ученые из Института аэрокосмической медицины при немецком аэрокосмическом центре (DLR) обнаружили, что потребление алкоголя в самолете при низком давлении воздуха снижает уровень кислорода в крови и повышает частоту сердечных сокращений даже у здоровых и молодых людей.