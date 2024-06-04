Thorax: потребление алкоголя в самолете снижает уровень кислорода в крови

Ученые из Института аэрокосмической медицины при немецком аэрокосмическом центре (DLR) обнаружили, что потребление алкоголя в самолете при низком давлении воздуха снижает уровень кислорода в крови и повышает частоту сердечных сокращений даже у здоровых и молодых людей.
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