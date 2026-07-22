Происшествия
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Происшествия

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Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях, по признакам преступления, предусмотренного ст.

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