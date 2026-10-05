Врач Симкин: привычка держать спину прямой может навредить ей

Привычная команда «выпрямись» не всегда помогает сохранить здоровую осанку. Постоянное напряжение мышц спины, попытки максимально отвести плечи назад и сделать позвоночник идеально прямым могут, напротив, приводить к мышечному утомлению и дискомфорту, рассказал «Газете.