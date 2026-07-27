Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Будет больно всему НАТО и США»: какие прогнозы Владимира Жириновского о противостоянии России и Запада вновь обсуждают

«Будет больно всему НАТО и США»: какие прогнозы Владимира Жириновского о противостоянии России и Запада вновь обсуждают

При жизни Владимир Жириновский неоднократно высказывался о том, что главной формой противостояния между Россией и западными странами станет не открытый вооружённый конфликт, а борьба за общественное сознание.

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