Ружейные патроны для борьбы с БПЛА от компании «Техкрим»

Для борьбы с легкими БПЛА широко используются гладкоствольные ружья с дробовыми патронами. Компания «Техкрим» недавно разработала и представила новые патроны, изначально рассчитанные на борьбу с беспилотниками.
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