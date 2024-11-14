Врачи санитарной авиации совершили 400 вылетов с начала года Чаще всего санитарная авиация требовалась жителям Михайловки (64 вылета), Камышина (60), Урюпинска (41) и Палласовки (31).
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Врачи санитарной авиации совершили 400 вылетов с начала года Чаще всего санитарная авиация требовалась жителям Михайловки (64 вылета), Камышина (60), Урюпинска (41) и Палласовки (31).