В "VK Видео" появился "Детский профиль"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев "VK Видео" вместе с VK ID запускает "Детский профиль", благодаря которому родители смогут настроить для детей индивидуальную подборку развивающего и развлекательного контента с учетом возраста, сообщили в пресс-службе VK.
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