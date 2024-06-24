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Бородюк о молодых россиянах: «СМИ пишут, что «Барса» уже на трубе, «Бавария» ожидает – это отражается на психологии. Талант – 40% успеха. Надо пахать – Роналду и в 39 лет делает это»

«У нас есть единицы тренеров-энтузиастов, которые готовы работать за идею. Я бы во всех периферийных городах стимулировал работу детского тренера, потому что его она имеет огромное значение.

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