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Чалов пропустит до двух недель из-за повреждения задней поверхности бедра

Чалов пропустит до двух недель из-за повреждения задней поверхности бедра

Нападающий ПАОКа Федор Чалов получил травму.Нападающий ПАОКа Федор Чалов получил травму.Как сообщает пресс-служба салоникийцев, футболист почувствовал дискомфорт после выездного матча Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:2), который прошел в четверг.

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