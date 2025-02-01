Чалов пропустит до двух недель из-за повреждения задней поверхности бедра

Нападающий ПАОКа Федор Чалов получил травму.Нападающий ПАОКа Федор Чалов получил травму.Как сообщает пресс-служба салоникийцев, футболист почувствовал дискомфорт после выездного матча Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:2), который прошел в четверг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии