Цивилева вручила награды бойцам, проходящим лечение в 412-м госпитале

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева во время рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО) наградила военнослужащих, находящихся на излечении в 412-м военном госпитале Минобороны РФ во Владикавказе.
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