Сенатор Гибатдинов: молодые родители должны сразу получать квартиру

Получение гарантированного жилья от государства может стать решающим фактором для рождения ребенка. Большинство молодых семей не планируют заводить детей именно по этой причине, считает сенатор Айрат Гибатдинов.
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