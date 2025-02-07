В Архангельской области ветераны СВО получают помощь в трудоустройстве

Архангельский областной центр занятости оказывает содействие участникам специальной военной операции и их семьям в поиске работыКонсультанты кадровых центров работают с каждым индивидуально, учитывая здоровье, эмоциональное состояние, уровень образования и профессиональные навыки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии