В Госдуме словами Станиславского отреагировали на приостановку помощи Украине от США

Депутат Государственной думы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что не верит словам координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о прекращении помощи Украине.
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