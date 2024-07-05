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Расчеты комплексов "Ярс" вышли на патрулирование в двух соединениях РВСН

Расчеты комплексов "Ярс" вышли на патрулирование в двух соединениях РВСН

Скриншот видео В ходе запланированных учений подразделений ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" выполняют интенсивные маневры на маршрутах боевого патрулирования.

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