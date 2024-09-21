В Архангельске растет количество случаев неправомерного доступа к «Госуслугам»

С начала года в 3,2 раза (со 156 до 514) возросло число зарегистрированных фактов неправомерного доступа к компьютерной информации горожанПо информации УМВД по городу Архангельску, больше всего преступных посягательств направлены на взлом личного кабинета портала «Госуслуги».