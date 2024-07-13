Еда, которая вызывает рак: эксперты предупредили о вреде популярной пищи

Рассказываем, какая еда, по мнению экспертов, может вызвать рак.В новом западном исследовании эксперты в области здравоохранения выражают серьезную обеспокоенность по поводу связи между чрезмерным употреблением сосисок и повышенным риском развития онкологических заболеваний.