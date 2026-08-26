В Тернополе вчера поздно вечером местные жители разбили авто ТЦК. Военкомы вытаскивали мужчину из подъезда, писали украинские каналы.
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В Тернополе вчера поздно вечером местные жители разбили авто ТЦК. Военкомы вытаскивали мужчину из подъезда, писали украинские каналы.
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