Стратегия Starship Troopers: Terran Command получит крупное обновление с новым режимом в на...

Стратегия Starship Troopers: Terran Command получит крупное обновление с новым режимом в начале 2025 годаВ этом году во время Slitherine Next был представлен новый игровой режим Territory Mode для стратегии в реальном времени Starship Troopers: Terran Command.
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