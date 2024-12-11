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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стратегия Starship Troopers: Terran Command получит крупное обновление с новым режимом в на...

Стратегия Starship Troopers: Terran Command получит крупное обновление с новым режимом в на...

Стратегия Starship Troopers: Terran Command получит крупное обновление с новым режимом в начале 2025 годаВ этом году во время Slitherine Next был представлен новый игровой режим Territory Mode для стратегии в реальном времени Starship Troopers: Terran Command.

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