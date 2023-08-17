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Контрольные матчи. «Динамо» сыграет с «Витязем», «Куньлунь» против АКМ

Контрольные матчи «Витязь» – «Динамо» – 13:00  «Куньлунь Ред Стар» – АКМ – 14:00  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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