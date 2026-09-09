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Новости Липецка

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Снятие ипотечного обременения с недвижимости застройщиков в России стало возможно провести полностью онлайн

Снятие ипотечного обременения с недвижимости застройщиков в России стало возможно провести полностью онлайн

ВТБ провёл сделку по электронному прекращению ипотеки в Росреестре для корпоративного клиента: по данным банка, такой случай стал первым в стране.

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