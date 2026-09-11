Трамп пригрозил стать «блокировщиком» в случае победы демократов на выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении стать «блокировщиком плохих инициатив» демократов, если тем по итогам выборам удастся вернуть контроль над Конгрессом.
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