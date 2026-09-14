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Новости Липецка

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Фонд «Милосердие» провел в Липецке семейный стихобиатлон «Км/вслух»

Фонд «Милосердие» провел в Липецке семейный стихобиатлон «Км/вслух»

Более двух десятков семей, пар, друзей и коллег приняли участие в семейном стихобиатлоне «Км/вслух», где после забега нужно было прочитать стихотворение.

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