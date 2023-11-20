Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Мартюшев
    Очень грустно и печально((((Соболезную родителям и друзьям девочки.Умерла смолянка, ...
  • Леонид Ла Рошель
    А что, так можно было?!!! У нас из-за дефектов дорог машины бьются вообще в дрова (из-за "шифера и ступенек" на внутр...Смолянин подал ис...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Это проблема жильцов. Скидывайтесь и ставьте насос.Видео: В Смоленск...

На Смоленщине ожидаются перебои в теле- и радиовещании

На Смоленщине ожидаются перебои в теле- и радиовещании

Смоленский радиотелецентр поделился информацией о временном отключении теле и радиовещания в ноябре. 20 ноября: - с 10:30 до 16:30 - Духовщинский р-н, село Пречистое; - с 10:00 до 16:00 - Угранский р-н, деревня Красное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх