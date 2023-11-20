На Смоленщине ожидаются перебои в теле- и радиовещании

Смоленский радиотелецентр поделился информацией о временном отключении теле и радиовещания в ноябре. 20 ноября: - с 10:30 до 16:30 - Духовщинский р-н, село Пречистое; - с 10:00 до 16:00 - Угранский р-н, деревня Красное.